Известный московский шеф-повар: без майонеза на новогоднем столе не обойтись Фото: Иван ПРОХОРОВ

Известный шеф-повар и блогер Константин Оганезов рассказал «Мосленте», что майонез стал настолько традиционным ингредиентом праздничного стола, что люди не готовы от него отказываться.

Специалист добавил, что некоторые блюда на новогоднем столе должны оставаться неизменными.

— Я отлично понимаю, что если я сейчас захочу выложить видео с рецептом, где вместо майонеза в оливье будет йогурт, мои подписчики меня проклянут. Ну просто потому, что это традиция! — заявил кулинар.

Константин Оганезов отметил, что количество майонеза в салате, а также алкоголя на столе пропорционально уровню веселья на праздники. Люди любят традиции, поэтому оливье и селедку под шубой готовят каждый год.

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