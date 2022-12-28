Наледь упала на мужчину на Инициативной улице в Москве

Дорогомиловская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту ЧП Фото: прокуратура Москвы

В Москве на ул. Инициативная огромная сосулька рухнула на мужчину. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение с телесными повреждениями, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры в среду, 28 января.

Дорогомиловская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства и причины ЧП, а также выяснить, кто ответственен за содержание и очистку нежилого здания от снега. Приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Ранее KP.RU сообщал, что упавший с крыши сугроб убил 13-летнего подростка в Подмосковье. Трагедия произошла на территории элитного коттеджного поселка под Красногорском вечером 21 декабря. Родные обнаружили мальчика в снегу, перетащили его домой и вызвали скорую помощь. Медики пытались реанимировать пострадавшего юношу, но он скончался от полученных травм. Детали ЧП выясняются.