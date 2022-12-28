Программу социальной газификации на 2022 год в Подмосковье выполнили на 100 процентов Фото: Полина Вачнадзе

В Подмосковье подвели итоги «Социальной газификации». Как сообщили в Министерстве энергетики Московской области, программа на 2022 год выполнена на 100%.

В регионе с июля 2021 года возможность провести газ в свой дом получили 300 тысяч человек. Это более 115 тысяч домовладений, расположенных в 2805 населенных пунктах.

Отмечается, что большой вклад внес губернатор Андрей Воробьев, который лично возглавил региональный штаб. Там оперативно решались межведомственные вопросы, благодаря чему весь процесс газификации ускорился.

Работы по бесплатному подведению газа до границ земельных участков жителей в уже газифицированных населенных пунктах – продолжатся.

Также с 1 марта 2023 года программа станет бессрочной. В планах на 2023 год догазификация 36 населенных пунктов Подмосковья с особо охраняемыми природными территориями.

Ранее KP.RU писал, что подать заявку на включение адреса в проект можно через сайт РПГУ.