При падении сосульки на западе Москвы серьезно пострадал генерал-лейтенант МЧС Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор Департамента оперативного управления МЧС генерал-лейтенант Анатолий Елизаров пострадал из-за падения ледяной глыбы на западе Москвы. Он получил черепно-мозговую травму и в тяжелом состоянии госпитализирован, пишет «МК».

Инцидент произошел около 13:00 28 декабря на улице Инициативной. По данным «МК», Анатолий Елизаров возвращался в здание МЧС после обеденного перерыва. Когда он проходил мимо здания, в котором находится магазин «Дикси», на него упала крупная сосулька.

Генерал-майора доставили в больницу с серьезной черепно-мозговой травмой.

Отметим, что Анатолий Елизаров возглавляет Департамент оперативного управления МЧС столицы с 2017 года.

Ранее KP.RU писал о ЧП на улице Инициативной. Прокуратура уже проводит проверку по факту случившегося. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства и причины ЧП, а также ответственных за содержание и очистку нежилого здания от снега.