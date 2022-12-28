Московская городская дума закрыла осеннюю сессию Фото: ТАСС

Московская городская дума закрыла осеннюю сессию 2022 года. Об этом на заседании столичного парламента сообщил его председатель Алексей Шапошников, передает агентство городских новостей «Москва».

Последнее в этом году заседание стало в общей сложности 1586-ым.

Зимний перерыв в работе парламента столицы продлится с 31 декабря 2022 года по 13 января 2023 года.

Отмечается, что последнее заседание Мосгордумы завершили исполнением гимна столицы — в соответствии с законом.

Ранее KP.RU писал, что Мосгордума приняла закон о внесении поправок в Устав Москвы. Они призваны привести в порядок некоторые пункты документа в соответствие с федеральным законодательством. В частности, поправки определяют порядок вступления в должность временно исполняющего главы Москвы и его полномочия. Также правительство Москвы и прокурора столицы наделили правом законодательной инициативы в городской думе.