Владимир Ефимов: неэффективно используемый участок в ТиНАО реорганизуют по программе КРТ

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

На участке рядом с метро «Коммунарка» в поселении Сосенское между улицами Александры Монаховой и Эдварда Грига сейчас склады и стоянка спецтехники. Земля используется неэффективно. Однако в ближайшее время ее ждет реорганизация по программе комплексного развития территорий. Проект решения об этом уже опубликован на сайте правительства Москвы.

— Участок общей площадью 3,5 гектара. В рамках комплексного развития там построят общественно-деловые объекты, где появится около 300 рабочих мест. Инвестиции в проект оцениваются в два миллиарда рублей, а ожидаемый бюджетный эффект для города – в 99 миллионов рублей в год, – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Планируется, что общая площадь новые строений по проекту составит 19,5 тысячи «квадратов». Все — общественно-деловая недвижимость. Руководитель Департамента городского имуществ Максим Гаман уточнил, что в Сосенском появится технопарк, магазины, ателье, торгово-развлекательные комплекс и парикмахерская.

— Объекты разместят вблизи планируемой жилой застройки, которую возведут вне проекта комплексного развития территорий, – подчеркнул Гаман.

Первый договор был заключен более двух лет назад. Задача программы — вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Ревитализация — так на языке урбанистов называется этот процесс, даст Москве около 550 тысяч новых рабочих мест. Наряду с этим общий объем инвестиций оценивается в семь триллионов рублей, бюджетные поступления — около трех триллионов рублей.

Число ИП в Москве достигло почти 398 тысяч — вице-мэр Ефимов

За минувшие пять лет индивидуальных предпринимателей в столице стало на 40% больше

Индивидуальных предпринимателей (ИП) в Москве за 11 месяцев текущего года стало на 28,3 тысячи больше. К 1 декабря их число почти достигло 398 тысяч — это данные Единого госреестра ИП. Бизнесменов, зарегистрированных в Москве, стало на 9% больше.

— За 11 месяцев 2022 года в столице было зарегистрировано 71,2 тысячи новых индивидуальных предпринимателей, а ликвидировано – 43,5 тысячи. Индивидуальное предпринимательство становится все более популярной формой ведения бизнеса: за последние пять лет количество таких предприятий в Москве выросло на 40%. Этому способствует широкий перечень программ поддержки, удобство цифровых сервисов регистрации и ведения документооборота, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Вице-мэр также сообщил, что ИП стали больше ориентироваться на торговлю и производство товаров для внутреннего рынка. Уход иностранных брендов стал дополнительным стимулом для развития

В Департаменте экономической политики и развития города Москвы поделились статистикой, что самой популярной сферой у ИП в Москве является торговля. В ней работают 28% столичных ИП. Следом идут строительство (17%), консалтинг (9,6%), IT-сектор (5,7%) и обрабатывающие производства (4,5%). Практически аналогично выглядит топ-5 по наибольшему приросту предпринимателей. В торговле стало на 18% больше компаний, в строительстве — на 7,1%, в консалтинге – на 4,1%, в информационных технологиях – на 5,8%, в обрабатывающей промышленности – на 7,3%.

Рост числа предпринимателей объясняется активной поддержкой малого бизнеса в условиях санкций. Льготные кредиты, субсидии, отсрочки и программы поддержки снижают риски для нового бизнеса, а старому помогают не только оставаться на плаву, но и развиваться. В Департаменте напомнили, что на господдержку могут рассчитывать общепит, инновационные проекты, такси и каршеринг, пищевые и импортозамещающие производства.