Москвичам рассказали, где установлены световые фигуры и инсталляции в столице

Москвичам рассказали, где установлены световые фигуры и инсталляции Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

На официальном сайте мэра Москвы рассказали, где в столице можно увидеть световые фигуры и инсталляции. Отмечается, что весь декор уже знаком жителям города — его использовали для новогоднего преображения улиц города и в прошлые годы.

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к световому оформлению столицы еще в ноябре.

На Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, а также в Новопушкинском сквере, Камергерском и Газетном переулках, на улице Кузнецкий Мост и площади Революции установили светящиеся арки.

У входа в Московский зоопарк на Садовой-Кудринской улице и в народном парке «Покровский» стоят 3,5-метровые павлины.

В парке «Зарядье» установлены светодиодные стелы «Волшебный дождь». В них вмонтировано несколько тысяч светодиодов для создания 3D-эффекта. Специалисты создали внутри них надписи 2023, «С Новым годом!» и изображение кролика — символа наступающего года. Аналогичные стелы находятся на Ленинском проспекте над Гагаринским тоннелем и на смотровой площадке на Воробьевых горах, напротив главного здания МГУ.

Бульварное кольцо украсили световыми тоннелям. Их можно найти на Тверском, Никитском и Гоголевском бульварах, а также на площади Никитские Ворота. Еще один световой тоннель, напоминающий театральное фойе, есть на Новой площади.

На Театральной площади украшениями подчеркнули ее название. Здесь появились театральная маска и веер, вокруг фонтана расставлены ажурные сверкающие диадемы и шестиметровые арки-браслеты. У входа на площадь установлен 11-метровый новогодний шар, внутри которого можно сидеть на скамейках.

«Звездное небо» протянулось на улицах Ильинке, Никольской, Большая Дмитровка, Кузнецкий Мост, а также в Столешникове и Камергерском переулках.

Возле цирка на проспекте Вернадского и на фестивальной площадке на улице Хачатуряна зажглись арки с золотыми жар-птицами.

У Ростокинского акведука установили 14 необычных наклонных елей, ставшие любимым местом для фотосессий. На проспекте Мира также можно встретить семейство полярных мишек.

Площадку перед центральным входом в Парк Горького традиционно украшает шестиметровый елочный шар в цветах российского флага. В него также можно зайти. Площадка украшена островками с новогодними елками и светящимися сказочными домиками.

У Триумфальной арки на Кутузовском проспекте разместили фигуры Деда Мороза и Снегурочки в волшебных санях.

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