Пассажиры-льготники смогут привязывать соцкарты в личном кабинете приложения «Метро Москвы» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году пассажиры с льготным проездом смогут привязывать соцкарты в личном кабинете приложения «Метро Москвы». Делать это можно будет с помощью смартфонов. После этого они смогут покупать льготные абонементы на соцкарту сами, без обращения в кассу, пояснили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

При этом пользователям iOS понадобится активировать купленный абонемент на «желтом» терминале метро или валидаторе наземного транспорта, добавили в ведомстве.

Также привязка соцкарт позволит проследить историю проходов и пополнений, даже если проезд бесплатный. Можно будет посмотреть и срок действия льготного абонемента.

С 2 января для обучающихся впервые появится единый льготный абонемент на все виды городского транспорта, напомнили в дептрансе. Как писал ранее KP.RU, его привяжут к карте москвича. Новый абонемент будет выпущен в двух видах: на 30 и 90 дней.