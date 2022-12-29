Число ИП в Москве достигло почти 398 тысяч — вице-мэр Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Индивидуальных предпринимателей (ИП) в Москве за 11 месяцев текущего года стало на 28,3 тысячи больше. К 1 декабря их число почти достигло 398 тысяч — это данные Единого госреестра ИП. Бизнесменов, зарегистированных в Москве, стало на 9% больше.

— За 11 месяцев 2022 года в столице было зарегистрировано 71,2 тысячи новых индивидуальных предпринимателей, а ликвидировано – 43,5 тысячи. Индивидуальное предпринимательство становится все более популярной формой ведения бизнеса: за последние пять лет количество таких предприятий в Москве выросло на 40%. Этому способствует широкий перечень программ поддержки, удобство цифровых сервисов регистрации и ведения документооборота, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Вице-мэр также сообщил, что ИП стали больше ориентироваться на торговлю и производство товаров для внутреннего рынка. Уход иностранных брендов стал дополнительным стимулом для развития

В Департаменте экономической политики и развития города Москвы поделились статистикой, что самой популярной сферой у ИП в Москве является торговля. В ней работают 28% столичных ИП. Следом идут строительство (17%), консалтинг (9,6%), IT-сектор (5,7%) и обрабатывающие производства (4,5%). Практически аналогично выглядит топ-5 по наибольшему приросту предпринимателей. В торговле стало на 18% больше компаний, в строительстве — на 7,1%, в консалтинге – на 4,1%, в информационных технологиях – на 5,8%, в обрабатывающей промышленности – на 7,3%.

Рост числа предпринимателей объясняется активной поддержкой малого бизнеса в условиях санкций. Льготные кредиты, субсидии, отсрочки и программы поддержки снижают риски для нового бизнеса, а старому помогают не только оставаться на плаву, но и развиваться. В Департаменте напомнили, что на господдержку могут рассчитывать общепит, инновационные проекты, такси и каршеринг, пищевые и импортозамещающие производства.