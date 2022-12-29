Дети участников СВО из российских регионов посетили елку мэра Москвы Фото: mos.ru

Дети участников СВО из российских регионов посетили новогодний праздник в Москве. Ребят прокатили на волшебном экспрессе и познакомили со сказочными героями. Затем юные туристы посмотрели спектакль и получили сладкие подарки, передает официальный портал мэра Москвы.

Елка стала частью туристической программы «Зимняя сказка», которую организовали для детей участников СВО и их сопровождающих.

В фойе все желающие прокатились на волшебном «Новогоднем московском экспрессе». В игровой форме детей познакомили с различными семейными традициями.

Затем ребят встретили Дед Мороз, Снегурочка, персонажи известных фильмов и мультфильмов. Позже гостей елки познакомили с героями спектакля — Алисой, ее родителями и бабушкой, оказавшимися в сказке. Авторы заложили в постановку такие морали как важность доброты, отзывчивости и заботы о близких.

После спектакля ребят ждал карнавал елочных игрушек и тематические мастер-классы. А напоследок каждому гостю елки Мэра Москвы вручили сладкий подарок.

Ранее KP.RU писал, что Сергей Собянин пригласил в столицу детей из других регионов России на новогодние каникулы.