Свадьба на коньках: в 2023 году москвичи могут заключить брак на катке ВДНХ в день влюбленных

Свадьба на коньках: в 2023 году москвичи могут пожениться на катке ВДНХ в день влюбленных Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2023 году на день влюбленных 14 февраля москвичи смогут пожениться прямо на катке ВДНХ. Об этом сообщается в пресс-службе столичного ЗАГС.

Подобная традиция в столице началась с 2020 года. За это время на льду сочетались браком семь московских пар.

Заявление о бракосочетании на катке ВДНХ можно подать до 13 января включительно. В 2023 году скрепить узами брака на коньках планируют три влюбленные пары.

Отмечается, что столичные загсы уже начали прием заявлений на регистрацию брака в 21 выездную локацию в следующем году. По статистике на выездных площадках проходит примерно четверть всех бракосочетаний в Москве.

Ранее KP.RU писал, что на ВДНХ стартовала программа «Добрые каникулы». Для посетителей будут проводить мастер-классы и кинопоказы. Она продлится до 15 января 2023 года.