Пострадавший при падении глыбы льда в Москве генерал Елизаров переведен из реанимации

Пострадавший при падении сосульки в Москве генерал-лейтенант переведен из реанимации в отдельную палату Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава департамента оперативного управления МЧС России генерал-лейтенант Анатолий Елизаров переведен из реанимации в отдельную палату. Об этом сообщается в Telegram-канале РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

На данный момент его состояние оценивается как средней степени тяжести.

У пострадавшего при поступлении в больницу диагностировали сотрясение мозга, открытую черепно-мозговую травму, а также травму шейного отдела позвоночника.

Ранее KP.RU писал о том, что генерал-лейтенант МЧС серьезно пострадал из-за рухнувшей на него глыбы льда на западе Москвы. Он был доставлен в реанимацию с серьезной черепно-мозговой травмой. Это произошло днем 28 декабря на улице Инициативной. Правоохранительные органы проводят проверку для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. Им предстоит установить ответственных за содержание и очистку от наледи данного нежилого помещения.