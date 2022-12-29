Пять фальшивомонетчиков ответят перед судом в Москве за продажу поддельных рублей и долларов

Пятеро человек в Москве продавали поддельные банкноты за половину номинала Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предварительное расследование уголовного дела в отношении группы из пяти человек завершено. Их обвиняют в хранении, перевозке и продаже поддельных денег, об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

Следователям предварительно удалось установить, что правонарушители продавали в Москве заведомо поддельные банкноты различного номинала. Среди купюр были пятитысячные рублевые, а также 100 долларов США. Подобный товар продавали только проверенным людям через «закладки».

За фальшивые деньги злоумышленники брали примерно половину от номинала купюры.

В ходе обысков у подозреваемых удалось изъять более 1700 поддельных купюр. Всем фигурантам дела избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено и передано в суд.

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