Рецидивист украл сумку с деньгами и драгоценностями на 1 млн рублей у женщины на северо-западе Москвы

Фото: скриншот из видео Фото: МВД Медиа

Ранее уже много раз судимый 35-летний приезжий напал на северо-западе Москвы на женщину, вырвав у неё сумку с драгоценностями и деньгами. Пострадавшая попыталась отбить своё имущество, но нападавший оказался сильнее и смог сбежать. Об этом пишет пресс-служба МВД России.

Нападение случилось ночью, на улице Маршала Бирюзова. Грабитель подбежал к жертве со спины, схватил сумку и попытался сразу вырвать её из рук женщины, но та некоторое время умудрялась бороться. Одолев девушку в перетягивании сумки мужчина сразу побежал прочь. Пострадавшая погналась за ним, однако преступник быстро скрылся.

Московские полицейские задержали грабителя на улице Маршала Василевского. Как оказалось, саквояж с документами он выбросил, а драгоценности и наличные успел пустить в оборот и потратить по собственному усмотрению. Общая сумма украденного превысила один миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ, мужчину заключили под стражу.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве двое приезжих избили и ограбили москвича и его друга на Татарской улице.