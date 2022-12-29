В Москве задержали 12 рейсов и отменили еще один Фото: Виктория МИНАЕВА

Согласно информации с портала «Яндекс.Расписание», до конца суток 29 декабря будут задержаны сразу несколько рейсов. Также один решено полностью отменить.

Из Шереметьева вовремя не вылетят три самолета. Задержаны пять рейсов из Внуково. В Домодедово изменения в расписание внесли относительно пяти рейсов: четыре из них опоздают с вылетом, еще один полностью отменили.

Жуковский аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, как писал ранее KP.RU, ГУ МЧС Москвы предупредило о мокром снеге и гололедице с трех часов ночи и до 18 часов вечера 30 декабря. В этот период пешеходов просят быть особо внимательными. Эта же рекомендация касается и водителей. Их просят соблюдать скоростной режим, дистанцию, а также избегать резких маневров. Такие меры предосторожности позволят снизить риски аварий.