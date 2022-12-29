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НовостиОбщество29 декабря 2022 12:46

Сугробы высотой 30 см можно ожидать в Москве в новогоднюю ночь

Несмотря на оттепель высота сугробов в новогоднюю ночь останется внушительной
Роман ПОЛОСИКОВ
30 сантиметровые сугробы можно ожидать в Москве в новогоднюю ночь

30 сантиметровые сугробы можно ожидать в Москве в новогоднюю ночь

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В новогоднюю ночь в столице высота сугробов останется на уровне 30 сантиметров. Об этом сообщается центра погоды и новостей «Фобос».

По словам синоптиков, наступившая оттепель в Москве не сильно уменьшит высоту снежного покрова на улицах.

30 декабря в Москве ожидаются увеличение сугробов из-за небольших снегопадов, однако положительные значения температуры 31 декабря снова уменьшат высоту снежного покрова на несколько сантиметров.

В первые дни 2023 года снег продолжит подтаивать с небольшой скоростью, но сугробы полностью не превратятся в воду. Показатели нормы осадков все еще превышены.

Ранее KP.RU писал, что москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице 30 декабря 2022 года. Водителей и пешеходов призывают быть осторожными, поскольку ситуация на дорогах и тротуарах будет неблагоприятная.