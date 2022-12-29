В Подмосковье заработает новая комплексная услуга для людей с инвалидностью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Подмосковье заработает новая комплексная услуга. Воспользоваться ею смогут жители региона с инвалидностью, а также семьи с детьми-инвалидами. По одному заявлению будут предоставлять шесть различных услуг, рассказали в министерстве социального развития Московской области.

Нововведение заработает с начала 2023 года. Заполнить заявление можно будет онлайн, на региональном портале госуслуг.

Комплексная услуга включает в себя: компенсацию ЖКУ в размере 50%, соцкарту, выплату на школьную форму ребенку-инвалиду, пособие на ребенка-инвалида, выплату на приобретение технических средств реабилитации, а также компенсацию ОСАГО.

Также в министерстве социального развития Московской области напомнили, что с 2023 года выплата на приобретение технических средств реабилитации для жителей с установленной группой инвалидности станет проактивной. Ее будут назначать автоматически по данным, полученным из федерального реестра.

Ранее KP.RU писал, что живущие в Подмосковье инвалиды могут бесплатно разместить гараж около дома через онлайн-сервис.