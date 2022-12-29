Сергей Собянин может выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Москвы в четвертый раз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Федеральное законодательство и устав города Москвы не ограничивают количество избраний на пост мэра, поэтому Сергей Собянин может выдвинуть свою кандидатуру. Об этом пишет ТАСС со слов председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Отмечается, что раньше в законодательстве были ограничения в два срока на посту градоначальника. Теперь мэр и другие губернаторы могут избираться на следующий срок неограниченное количество раз.

Первый раз Мосгордума утвердила Сергея Семеновича Собянина в 2010 году, а после он еще дважды переизбирался на пост мэра Москвы.

Следующие выборы мэра Москвы состоятся в сентябре 2023 года в единый день голосования.

Ранее KP.RU писал, что Сергей Собянин открыл новый корпус для экстренной помощи на территории больницы имени Вересаева в Москве. Там смогут принимать до 200 пациентов в сутки.