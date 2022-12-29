Выдачу пропусков для грузового транспорта в Москве приостановят до 9 января 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В период с 31 декабря 2022 года до 9 января 2023 года в Москве не будут выдавать спецразрешение или пропуск на проезд негабаритного грузового транспорта. Об этом пишет пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Пропуска выдаваться не будут на протяжении всех новогодних каникул, в связи с чем водителям грузового транспорта следует заранее оформить все нужные для проезда в городе документы. Подать заявки можно сейчас - разрешение будет действовать 10 дней, а срок оформления не превысит восьми часов.

Чтобы ездить по Москве в пределах МКАД на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой больше 3,5 тонн, водитель должен иметь дневной и ночной пропуска, а также быть зарегистрированным в системе РНИС. Получить пропуск можно бесплатно на сайте mos.ru.

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