Московская прокуратура опубликовала видео с места унёсшего жизнь ребёнка пожара Фото: прокуратура Москвы

Пресс-служба Тимирязевской межрайонной прокуратуры Москвы опубликовала видеозапись, сделанную на месте кошмарного пожара, вспыхнувшего днём 29 декабря в многоквартирном доме на улице 800-летия Москвы. В этом пожаре погиб шестилетний мальчик, а его мать попала в больницу.

На записи, сделанной из попавшей в очаг возгорания квартиры, хорошо видны жуткие последствия буйствующего огня. Все стены и частично уцелевшая мебель обуглились и покрылись плотным слоем чёрной сажи. Нетронутыми остались только металлические и бетонные конструкции, например, решётки на окнах. Чудом сохранился деревянный стол.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в МЧС 29 декабря, в 16:29. Огонь вспыхнул в квартире дома № 11к10, на улице 800-летия Москвы. Площадь возгорания достигла 15 квадратных метров - его удалось ликвидировать к 17:01.

Пожарные спасли четверых жителей, двое пострадали, один из них впоследствии скончался. О деталях происшествия читайте в материале KP.RU.