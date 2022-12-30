Гидрометцентр: 30 декабря 2022 года в Москве ожидается мокрый снег и гололедица Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Москве 30 декабря прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха составит от нуля до двух градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Местами в столице ожидается гололедица, а также налипание мокрого снега, которое будет осложнять движение автомобилей и пешеходов.

Ночью столбик термометра будет оставаться на тех же позициях около нуля градусов и немного выше. Возможен дождь.

В течение дня в Москве будут орудовать южный и юго-западный ветра со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Тишковец спрогнозировал аномально теплый январь в Москве. Он назвал первый месяц года «рубиновым» из-за красно-оранжевых пятен на карте с зонами высокой температуры в столице.