Как работают горячие линии в новогодние каникулы рассказали москвичам Фото: Анастасия ОСИПОВА

Москвичам рассказали о том, как будут работать горячии линии в столь длинные новогодние каникулы. Горячие линии общегородского контакт-центра продолжат работать в привычном режиме, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

В общегородской контакт-центр можно обратиться круглосуточно. Там специалисты могут подсказать о том, как получить любую услугу, примут заявку о неисправности дома или квартиры, а также могут рассказать о графике общественного транспорта.

Сотрудники Единой Справочной Службы правительства Москвы могут рассказать о графике работы центров «Мои документы» и уточнят статус готовности документов. Позвонить туда можно по телефону: +7 (495) 777-77-77.

В Едином Диспетчерском Центре по номеру: +7 (495) 539-53-53, можно получить консультацию по вопросам ЖКХ.

В контакт-центре «Московского транспорта» могут ответить на любые вопросы про общественный транспорт и примут заявление о пропаже вещей в транспорте. Телефон контакт-центра: +7 (495) 539-54-54 и 32–10 (для звонков с мобильного телефона).

Также для жителей столицы действует горячая линия ветеринарной службы, на которой можно уточнить интересующие вопросы по здоровью домашних любимцев, а также при необходимости можно оформить вызов врача на дом. Телефон службы: +7 (495) 612-04-25

Ранее KP.RU писал, что некоторые медицинские учреждения изменят график на время новогодних каникул. Все экстренные службы будут работать в штатном режиме, а некоторые из служб сократят время работы.