В метро Москвы запустили первый в истории сверкающий новогодний поезд

Новогодний состав украсили 23,8 млн кристаллов Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве впервые за всю историю метро запустили сверкающий новогодний поезд «Москва-2020». Пассажиры смогут увидеть праздничный состав на Кольцевой линии подземки, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

На каждом из семи вагонов современного поезда появились кристаллы – всего 23,8 миллиона штук. Украшали состав несколько дней.

«В этом году в метро курсируют 13 праздничных поездов. Среди них сверкающий состав на Кольцевой линии. Такой поезд мы запустили впервые и надеемся, он поднимет настроение всем пассажирам», — подчеркнул глава ведомства Максим Ликсутов.

Он добавил, что большую часть расходов на украшение городского транспорта в 2022 году на себя взяли производители.

Ранее KP.RU сообщал, что метро, МЦК и наземный транспорт Москвы в новогоднюю ночь – с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января – будут работать бесплатно. В подземке организуют трансляцию обращения президента РФ Владимира Путина.