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НовостиОбщество30 декабря 2022 7:41

Уголовное дело возбудили после падения наледи с крыши на генерал-лейтенанта МЧС в Москве

Ход расследования контролирует прокуратура Москвы
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
ЧП произошло 28 декабря на ул. Инициативной

ЧП произошло 28 декабря на ул. Инициативной

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Москве возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованием безопасности, после падения огромной наледи на мужчину на улице Инициативной, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Как ранее писал KP.RU, пострадавшим оказался Директор Департамента оперативного управления МЧС генерал-лейтенант Анатолий Елизаров. Мужчину госпитализировали в больницу с серьезной черепно-мозговой травмой. В четверг, 29 декабря, его перевели из реанимации в отдельную палату.

Правоохранители продолжают устанавливать детали случившегося. Ход расследования уголовного дела контролируется московской прокуратурой.

Как сообщал KP.RU, инцидент произошел днем 28 декабря на западе столицы: ледяная глыба рухнула на проходящего мимо мужчину. Были приняты необходимые меры прокурорского реагирования. Специалисты выясняли, кто ответственен за содержание и очистку задания от снега.