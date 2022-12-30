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НовостиОбщество30 декабря 2022 8:00

Около 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы 30 декабря

Больше всего вылетов задерживаются в Домодедово
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Трудности с вылетом возникли из-за обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью

Трудности с вылетом возникли из-за обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Около 40 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание». Трудности с вылетом некоторых самолетов возникли из-за обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, пишет агентство городских новостей «Москва».

Так, по информации на 10:50, во Внуково задержали восемь авиарейсов, шесть отменили, в Домодедово опаздывают с отправкой 16 рейсов. В Шереметьево не могут улететь еще шесть самолетов, два рейса и вовсе отменили. При этом аэропорт Жуковский работает в штатном режиме, задержек и отмен рейсов нет.

Ранее KP.RU сообщал, что пассажиров самолёта «Уральских авиалиний» эвакуировали в Домодедово из-за пожара на борту. У одного из путешественников загорелся пауэрбанк. Возгорание потушили, а последствие задымления устранили.