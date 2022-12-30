Лыжно-биатлонная трасса откроется в «Лужниках» с 2 января 2023 года

Трасса будет работать с 2 января по 28 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве на территории олимпийского комплекса «Лужники» с 2 января по 28 февраля будет открыта лыжно-биатлонная трасса. Рядом с ней появятся пункты проката, сообщили на сайте столичной мэрии.

Трасса будет расположена на парковке Южного спортивного ядра стадиона. Здесь смогут бесплатно покататься все желающие, необходима предварительная регистрация. Также любителей активного отдыха ждут мастер-классы по лыжным гонкам и биатлону, спортивные соревнования, ежедневные тренировки с профессиональными инструкторами.

Лыжно-биатлонная трасса будет работать каждый день с 07:30 до 22:00.

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