В столице открыли девять новых центров московского долголетия

Девять новых центров долголетия открыли в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще девять центров московского долголетия открыли в столице. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Подобные центры за 2022 год посетили более 800 тысяч раз. Этот показатель вырос в четыре раза в сравнении с предыдущим годом.

С начала 2022 года количество таких клубных пространств увеличилось с 21 до 71. Пожилые москвичи полюбили центры долголетия и все чаще проводят там свое свободное время.

После открытия девяти новых центров московского долголетия, в столице сейчас действует 71 подобных клубных пространств. Там проходят спортивные мероприятия, творческие конкурсы и различные яркие мероприятия.

Ранее KP.RU писал об открытии ранее 10 центров «Московского долголетия». Для жителей старшего возраста там проходит ряд бесплатных активностей и концертов. Также там можно получить необходимые социальные услуги.