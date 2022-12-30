Новогодние поздравления от артистов Московского Губернского театра запустили в аэроэкспрессах

Артисты Московского губернского театра поздравят с Новым годом пассажиров «Аэроэкспрессов». Фото: пресс-служба «Аэроэкспресс»

Артисты Московского губернского театра – Карина Андоленко, Антон Хабаров и Никита Кологривый – поздравят с Новым годом пассажиров «Аэроэкспрессов». Их голоса уже зазвучали во всех поездах на всех направлениях движения, сообщили в пресс-службе транспортной компании.

Аудиоздравления можно услышать до 5 января в самом начале поездки – перед оправлением составов из аэропортов и с вокзалов.

«Совместное с артистами поздравление пассажиров с Новым годом уже стало традицией для «Аэроэкспресса». Такая акция всегда находит позитивный отклик и помогает создать праздничное настроение прямо в поездке», - добавили в пресс-службе.

Кроме того, все терминалы «Аэроэкспрессов» украсили к новогодним выходным. Световые и елочные гирлянды создают атмосферу праздника.

Ранее KP.RU сообщал, что более 5 тыс. подарков для детей из новых регионов РФ и участников СВО собрали на фестивале «Путешествие в Рождество» в Москве. Сладости и теплые вещи можно принести до 8 января.