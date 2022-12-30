Для детей участников СВО в Москве прошла «Зимняя сказка»

Для детей участников СВО в Москве пройдет «Зимняя сказка» Фото: Shutterstock

«Зимняя сказка» для детей участников спецоперации прошла в Москве. Гости из регионов России были в столице с 13 по 29 декабря, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Для детей участников специальной военной операции из регионов страны была организована туристическая программа. Гостям показали все красоты столицы, ее музеев и парков. Все расходы город взял на себя.

В один из заключительных дней программы, гости столицы посетили новогоднюю елку мэра Москвы. Там детям рассказали о семейных традициях в праздники, фотографировали всех желающих в специальных фотозонах и конечно же не оставили без сладких подарков.

На протяжении всех дней волонтеры помогали гостям столицы и охотно отвечали на любые поступающие работы. Они были рады подарить улыбки детям в преддверии празднования Нового года.

Ранее KP.RU писал, что дети военнослужащих посетили елку мэра Москвы. Там они посмотрели интересный спектакль и получили традиционные сладкие подарки.