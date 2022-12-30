На Савеловском направлении D1 в Москве в ночные часы с 4 января изменится расписание поездов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночные часы с 4 на 5 января на Савеловском направлении D1 изменится расписание. Также изменения расписание затронет ночь с 5 на 6 и с 7 на 8 января, сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.

В период с 21:30 по 5:30 местами будут увеличены интервалы движения поездов до 40 минут, часть поездов отменят, а также будет скорректировано расписание некоторых поездов «Аэроэкспресса» в Шереметьево в утренние и вечерние часы.

Такие изменения связаны с работой по строительству транспортно-пересадочного узла «Лианозово».

Пассажиров призывают заранее планировать поездки с учетом сложившейся ситуации.

Ранее KP.RU писал, что из-за съемок кино и строительных работ с 3 января 2023 года в Москве будет частично ограничено движение на некоторых улицах. Для киносъемок дороги будут перекрывать не более чем на 10 минут по улице Гончарной и Рюмина переулке.