Борода Деда Мороза и елка: что оставляли пассажиры на объектах Мострансавто в 2022 году

В 2022 году жители и гости Подмосковья забыли более 2,5 тыс. вещей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Подмосковье с начала 2022 года пассажиры оставляли в автобусах, на вокзалах и автостанциях Мострансавто более 2,5 тыс. вещей. Самые необычные из них – борода Деда Мороза, искусственная елка и набор новогодних шаров, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службе перевозчика.

Все потерянные предметы, кроме скоропортящихся продуктов, хранятся в бюро находок компании шесть месяцев. Если в течение этого времени вещи никто не забирает, их утилизируют.

Сообщить об утерянной вещи жители могут по номеру 8 (800) 700-31-13, а также через личный кабинет на сайте Мострансавто, группу «ВКонтакте» или чат-бот в Telegram. Чтобы пропажу оперативно вернули, нужно назвать номер и маршрут транспорта, описать утерянный предмет.

Ранее KP.RU сообщал, что МЧС Подмосковья составило карту площадок для запуска фейерверков в регионе. Специальных мест будет около 210.