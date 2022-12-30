Двоих приезжих обвинили в Москве в краже 17 шкур диких животных на 200 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве были задержаны двое приезжих, 39 и 37 лет, которые пробрались в здание мастерской на Электродной улице и вынесли оттуда 17 шкур диких животных, общей суммой более 200 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Злоумышленники утащили 10 шкур медведей, 5 шкур волков и 2 - антилопы. Мужчины вскрыли замок, который должен был защитить мастерскую от проникновения, и вынесли оттуда материалы. Шкуры они продали, а деньги - потратили до того, как их задержали.

Обоих заключили под стражу, против них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Правоохранители допустили вероятность того, что задержанные взломщики могли быть причастны к другим похожим преступлениям, и сейчас проводят расследование, целью которого стало подтверждение или опровержение этой теории.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве задержали мужчину, который подбежал со спины к женщине и вырвал у неё из рук сумку с драгоценностями и деньгами на один миллион рублей.