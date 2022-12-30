Синоптик Шувалов предупредил москвичей о «диких плясках погоды» в новогодние выходные

В Москве и во всей центральной части России в первую неделю 2023 года ожидаются перепады температур Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве и во всей центральной части России в первую неделю 2023 года ожидается переменчивая погода. К 1 января температура воздуха поднимется до +5 градусов, а в ночь на 3 января ударят морозы до -7 градусов, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «360».

По словам синоптика, потепление начнется с 30 декабря, днем первого числа столбики термометров будут показывать около +5 градусов. Однако уже 2 января в столице вновь похолодает, в ночь на 3 января подморозит до -5..-7 градусов.

«Синоптики называют такие перемены за окном „дикими плясками погоды“», - уточнил метеоролог.

Он добавил, что 5 января воздух остынет примерно до -10 градусов, а под Рождество в Россию придут крепкие морозы до -20 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что сугробы в Москве выросли до 33 сантиметров. Всего с начала зимы в столице выпало 106 мм осадков, то есть 208% месячной нормы.