«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до вечера 2 января

Период предупреждения - до 21 ч. 02 января Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Желтый» уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы продлили в Москве до 21:00 2 января. В Подмосковье аналогичное предупреждение действует до 13:00 31 декабря, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра России.

«Прочие опасности. Период предупреждения до 21 ч. 02 января. Гололедица», - сказано в сообщении.

Кроме того, в столице и области до 21:00 30 декабря действует «желтый» уровень опасности из-за гололеда и налипания мокрого снега.

Напомним, «желтый» – это второй уровень опасности, при котором погодные условия могут быть потенциально опасны для людей и отдельных видов деятельности.

Ранее KP.RU сообщал, что синоптик прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил москвичей о «диких плясках погоды» в новогодние выходные. По его словам, 1 января в центральной России потеплеет до +5 градусов, в ночь на 3 января – похолодает до -7 градусов, а к Рождеству и вовсе подморозит до -20 градусов.