Московская полиция задержала в аэропорту 19-летнего приезжего за кражу телефона и 700 тыс. рублей

Фото: скриншот из видео МВД России Фото: Пресс-служба МВД России

В одном из московских аэропортов задержали 19-летнего приезжего молодого человека, подозреваемого в краже мобильного телефона, банковской карты и 700 тыс. рублей у посетителя бара в Пятницком переулке. Об этом пишет пресс-служба МВД России.

По предварительным данным, парень познакомился в баре с незнакомым ему мужчиной, и во время разговора воспользовался его невнимательностью и вытащил личные вещи и деньги. Потом, уже покинув бар, злоумышленник сменил через онлайн-приложение пароль на кредитке и расплачивался с её помощью, в том числе снимая наличные. На украденные деньги юноша купил дорогой смартфон и аксессуары к нему.

Полиция задержала подозреваемого в одном из аэропортов. При себе у молодого человека нашли купленный на краденые деньги смартфон. Всё что было украдено злоумышленник уже успел потратить. Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Пока что юноше выдали подписку о невыезде.

Ранее KP.RU сообщал о том, что двое приезжих проникли в мастерскую в Москве, и вынесли оттуда шкуры диких животных на 200 тыс. рублей.