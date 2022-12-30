За сутки в Москве выявили 1420 новых случаев COVID-19

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировали 3 299 120 случаев заболевания ковидом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 1420 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее выявили 1661 инфицированного COVID-19, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф в пятницу, 30 декабря.

Госпитализация потребовалась для 123 горожан, 1699 пациентов выздоровели. Вирус унес жизни 13 человек. Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 3 299 120 случаев заболевания ковидом, 3 104 510 москвичей вылечились после болезни, 47 463 – умерли.

В России за последние 24 часа COVID-19 заболели 5810 человек, из них 956 жителей попали в стационары. Выздоровели 7695 россиян. 50 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» скончались.

Ранее KP.RU сообщал, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве снизилась более чем на 20%. При этом показатели взрослого населения все еще превышают эпидемические пороги. Медучреждения города продолжают оказывать необходимую помощь горожанам.