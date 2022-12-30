В память о «Короле футбола» Пеле москвичи несут цветы и свечи к посольству Бразилии

В память о легенде бразильского и мирового футбола Пеле, москвичи несут к посольству Бразилии цветы и свечи

В память о легенде бразильского и мирового футбола Пеле, москвичи несут к посольству Бразилии цветы и свечи. Об этом сообщается в Telegram-канале АГН «Москва».

На здании дипмиссии приспустили государственный флаг Бразилии в связи с кончиной «Короля футбола» Пеле.

Известнейший футболист скончался 29 декабря 2022 года, после продолжительной болезни. Ушел из жизни он в возрасте 82 лет. Причиной смерти Пеле стало онкологическое заболевание кишечника.

Ранее KP.RU писал о смерти бразильского футболиста Пеле. Об ухудшении его состояния здоровья стало известно еще во время проведения чемпионата мира по футболу в Катаре. Уже тогда надежды на спасение практически не было, но о смерти футболиста стало известно 29 декабря 2022 года. Единственный трехкратный чемпион мира по футболу в истории будет захоронен на родине в золотом саркофаге.