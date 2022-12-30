Дептранс Москвы выпустил декоративный брелок «Тройка» с изображением поезда «Москва-2020»

Дептранс Москвы выпустил декоративные брелки «Тройка» с изображением поезда «Москва-2020» Фото: Департамент транспорта Москвы

Департамент транспорта Москвы выпустил новый брелок «Тройка» с металлическим ушком, чтобы не потерять. На брелоке изображён современный поезд Московского метрополитена - «Москва-2020». Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Приобрести новые брелоки пассажиры столичного метро могут в трёх местах: на стойках «Живое общение», в сувенирных магазинах, расположенных на станциях метро «Маяковская» и «Трубная», а также в фирменном интернет-магазине shop.mosmetro.

Напомним, брелоки «Тройка» - это не просто стильное украшение. Они имеют полный функционал одноимённой карты, могут пополняться и применяться для проезда в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях Москвы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве выпустили лимитированные коллекции карт «Тройка» и «Единый», посвящённые работе МЧС России. Всего было выпущено 700 тыс. тематических карт.