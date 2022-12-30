Москвичи выберут лучшее новогоднее оформление магазинов, ТЦ, кафе в проекте «Активный гражданин»

В проекте «Активный гражданин» жители столицы проголосуют за лучшее новогоднее оформление объектов торговли и услуг Фото: Михаил ФРОЛОВ

В проекте «Активный гражданин» жители столицы проголосуют за лучшее новогоднее оформление объектов торговли и услуг – магазинов, торговых центров, ресторанов, кафе и прочее, сообщили на сайте мэрии.

В Москве данным конкурс проводят во второй раз. В этом году от предпринимателей поступило 547 заявок, а в финал вышли самые эффектные из них.

Горожане выберут 15 призеров в следующих номинациях: «Лучшее оформление несетевого магазина», «Лучшее оформление сетевого магазина», «Лучшее оформление торгового центра», «Лучшее оформление предприятия сферы бытовых услуг», «Лучшее оформление предприятия общественного питания». Победители получат по 5 млн рублей. За второе место выплатят 3 млн рублей, а за третье – 2 млн рублей.

Напомним, проект «Активный гражданин» стартовал в Москве восемь лет назад – в 2014 года. Его участниками стали свыше шести миллионов горожан.

Ранее KP.RU сообщал, что для детей участников СВО в Москве прошла туристическая программы «Зимняя сказка». Ребята пробыли в столице с 13 по 29 декабря.