Толпу Дедов Морозов засняли пассажиры метро Москвы на станции «Курская»

Фото: скриншот из видео

Необычное зрелище застали сегодня, 30 декабря, пассажиры Московского метрополитена на станции «Курская». На платформе собрались несколько десятков людей в костюмах Дедов Морозов. Опубликованную в Телеграм-канале «Москвач» запись сделали очевидцы.

Причины такого массового собрания новогодних волшебников пока остаются загадкой, однако по сообщениям людей в социальных сетях - Деды Морозы ходили между пассажирами, поздравляли их с приближающимся Новым годом, и даже дарили какие-то милые подарки.

На записи хорошо видно как минимум два десятка людей в костюмах, большая часть из которых собралась ближе к эскалаторам на «Курской».

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве спасатели, облачившись в костюмы Дедов Морозов, через окна забирались в палаты Морозовской детской больницы, чтобы поздравить ребятишек с Новым годом и вручить подарки.