Почти 10 миллионов рублей задолженности по зарплате выплатили сотрудникам московской организации Фото: Александр Подгорчук

Благодаря грамотно принятым мерам, перед сотрудниками московской строительной организации погашена задолженность по зарплате почти в 10 миллионов рублей. Об этом сообщает Следственный комитет Москвы.

Уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам продолжается в отношении руководителя строительной организации в Москве. В период с апреля по июль 2021 года он нарушал требования Конституции РФ и трудового законодательства не выплачивая заработную плату более чем 20 сотрудникам своей компании.

Благодаря отлично спланированной работе сотрудников столичного СК все задолженности перед работниками компании были погашены. Следственные действия по данному делу продолжаются.

Ранее KP.RU писал, что на Ксению Собчак подали в суд за неуплату трех миллионов рублей за установку камина. Она внесла предоплату, а по окончанию работы не стала перечислять оставшуюся часть подрядчику.