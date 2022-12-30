Зона для хранения колясок будет работать в «Москвариуме» с 30 декабря по 8 января

Зону для хранения колясок откроют из-за большого потока гостей. Фото: пресс-служба Москвариума

В «Москвариуме» в новогодние выходные – с 30 декабря по 8 января – для посетителей откроют новую зону для хранения детских колясок. Такое решение приняли из-за большого потока гостей в праздничные дни, сообщили в телеграм-канале учреждения.

Уточняется, что специальная крытая площадка будут находиться слева от главного входа в Москвариум. Здесь можно будет комфортно и безопасно оставить коляски.

Ранее KP.RU сообщал, что Московский зоопарк будет работать без выходных в новогодние каникулы. Только 31 декабря в учреждении будет сокращенный день – с 09:00 до 15:00. Горожане смогут посмотреть северных морских котиков, белых медведей, дальневосточных леопардов и других обителей зоосада.

Кроме того, в новогодние праздники световое шоу запустят на колесе «Солнце Москвы». Специалисты подготовили три анимационных представления.