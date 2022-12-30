В метро Москвы покажут новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина

В новогоднюю ночь городской транспорт Москвы будет работать бесплатно Фото: Департамент транспорта Москвы

В Московском метрополитене пассажиры метро смогут в прямом эфире увидеть новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Трансляцию выступления организуют на 22 тыс. экранах в вагонах поездов на всех линиях подземки, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Кроме того, традиционную речь главы государства можно будет услышать на эскалаторах, в переходах и вестибюлях станций.

«Для пассажиров, которые встретят праздник прямо в метро, мы по традиции будем транслировать обращение Президента РФ В. В. Путин», - подчеркнул глава ведомства Максим Ликсутов.

Он напомнил, что в новогоднюю ночь городской транспорт Москвы будет работать бесплатно.

Ранее KP.RU сообщал, что в столичном метро запустили первый в истории сверкающий новогодний поезд. Праздничный состав украсили 23,8 миллиона кристаллов. Он будут курсировать по Кольцевой линии.