Фигурантов уголовного дела о мошенничестве с автостраховками на 130 млн рублей арестовали в Москве

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве под стражу заключили двух фигурантов уголовного дела о хищении денежных средств у страховых компаний. Злоумышленники инсценировали ДТП и незаконно получали компенсационные выплаты, сообщили в пресс-центре МВД России.

Установлено, что обвиняемые создавали подставные аварии. Формально мошенники, управляющие дорогостоящей иномаркой, признавались не виновниками ДТП, а потерпевшими. Они предоставляли в страховые организации соответствующие документы и получали денежную компенсацию. Автомобиль они не ремонтировали, а продолжали использовать для своей преступной деятельности. Злоумышленникам удалось «заработать» 130 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Возможных соучастников аферистов ищут.

По данным источника KP.RU, один из обвиняемых – юрист Евгений Афанасьев. Всего за два года он спровоцировал порядка 70 ДТП. В Перовский районный суд на него регулярно поступали иски. Страховщики сообщали о незаконном обогащении и пытались отсудить у мужчины деньги.

Ранее KP.RU сообщал, мошенников, обманувших людей более чем на 50 млн рублей, задержали в Москве.