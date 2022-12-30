В Москве стартовал конкурс на заключение офсета на поставку абсорбирующего белья — вице-мэр Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

В столице открыли прием заявок на электронный конкурс за право заключения офсетного контракта на производство и поставку для нужд системы здравоохранения подгузников и пеленок для взрослых пациентов. Извещение о старте процедуры появилось в Единой информационной системе в сфере закупок. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— До 18 января 2023 года инвесторы могут подать заявку на участие в электронном конкурсе на право заключения офсетного контракта, предусматривающего поставку городу в течение десяти лет абсорбирующего белья для взрослых. Победитель аукциона должен будет в течение 15 месяцев с момента заключения договора инвестировать в производство на территории Москвы минимум 300 миллионов рублей, – рассказал вице-мэр.

Инвестор сможет основать производство на площадке индустриального парка «Руднево», который расположен в районе Косино-Ухтомский. При этом первые поставки подгузников должны начаться не позднее четвертого квартала 2023 года, а пеленок – четвертого квартала 2024 года.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский поделился, что в 2022-м Москва вышла рекордные цифры по количеству решений о заключении офсетов.

— Столица подпишет с инвесторами 11 договоров – в два раза больше, чем суммарно за предыдущие пять лет. Город одобрил проведение конкурсов на поставку лекарств, медизделий, аккумуляторных батарей для электротранспорта и другой продукции. Сейчас в проработке предложения и в других отраслях, большая часть из них будет сформирована в офсетные контракты, – сообщил Овчинский.

В планах московского правительства наращивать число офсетов в ключевых для города отраслях — медицина, транспортное машиностроение, ЖКХ, IT и прочих. Сейчас ведомства разрабатывает условия для более 20 подобных контрактов.

Чтобы сделать условия для инвесторов более доступными, минувшим летом приняли решение снизит требуемый объем инвестиция — с 1 млрд рублей до 100 млн. Добавилась возможность заключать межсубъектные офсеты — совместно с двумя и более регионами России. Однако в этом случае «порог входа» для инвесторов составляет 400 млн рублей. Исключение сделали для закупок периода 2022–2023 годов – также 100 млн рублей. Под офсеты попадают не только конкретные товары, но и услуги. Например, связь, утилизация отходов, зарядка электромобилей.