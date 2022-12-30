Музеи Московского Кремля изменят график работы 31 декабря и 1 января

В новогодние праздники на территорию Кремля можно будет пройти через Кутафью башню Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Музеи Кремля в новогодние выходные изменят режим работы. Учреждения культуры будут открыты для посетителей 31 декабря до 16:00, а 1 января – с 12:00, сообщили в телеграм-канале «Музеи Московского Кремля».

На территорию Кремля можно будет пройти через Кутафью башню, а в Оружейную палату через Боровицкие ворота. Планировать посещение советуют за 30-40 минут, так как ожидаются большие очереди. Горожан и гостей столицы просят брать с собой средства индивидуальной защиты – медицинские маски или респираторы.

Уточняется, что Успенский собор будет закрыт 2 января с 15:00, 3 января – до 14:00, 7 января – снова с 15:00, а 8 января – до 14:00. Кроме того, 11, 21 и 25 января он не будет работать с 15:00, а 22 и 25 января – до 14:00.

Ранее KP.RU сообщал, что Красную площадь закроют вечером 31 декабря на всю Новогоднюю ночь. Также нельзя будет пройти на площадь Революции и Манежную площадь.