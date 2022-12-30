Маршрут движения автобусов с755 изменится в Москве с 9 января до 9 мая 2023 года Фото: "КП" Архив

В 2023 году пассажиров автобусного маршрута с755 ждут небольшие изменения. Автобусы будут двигаться напрямую по Большой Пироговской улице, а не в объезд сквера Девичьего поля. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

Новый маршрут будет действовать с 9 января до 9 мая 2023 года. Если раньше автобусы поворачивали с Большой Пироговской улицы, ехали в объезд сквера Девичьего поля, и затем снова выезжали на основную дорогу, то теперь они будут ездить по прямой, не заезжая на остановки Дом Культуры Каучук, Стадион Буревестник и проезд Девичьего поля.

Впрочем, такое расписание будет не ежедневным. С 9 января до 27 марта автобусы с755 будут ходить так по понедельникам, средам и пятницам. Потом два дня стандартного расписания, и с 29 марта по 24 апреля снова, по изменённому графику. Потом перерыв, и снова новое расписание вернётся на один день, 9 мая.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве ограничат движение по нескольким улицам, начиная с 30-31 декабря 2022 года.