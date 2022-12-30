Вильфанд спрогнозировал погоду 1 января на 6 градусов выше нормы Фото: Евгения ГУСЕВА

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода будет в Москве на предстоящих выходных. 31 декабря и 1 января ожидаются совсем не зимние температуры, а показатели, которые больше подходят ноябрю.

Таким образом, период теплой погоды, который стоит последние дни ноября, откроет январь.

-То есть погода отстает от своего климатического развития примерно на два месяца. В новогоднюю ночь будет мокрый снег и морось, - говорит Вильфанд RT.

31 декабря будет рекорд - температура на 6 градусов выше нормы. А 1 января ожидаются сильные колебания погоды: от -9 до +5 тепла в дневные часы. Ночью будет от – 2 до +2 градусов.

Столь высокие показатели являются почти рекордными для Москвы. Выше температура была зафиксирована в столице только в 1973 году, тогда +4,2 °С. Тепло в московский регион принесут воздушные массы с юга Атлантики, со Средиземного моря и даже с севера Африки.

А вот с 4 января ожидается понижение температуры, ночной фон вернется в свои климатические значения.

Во второй половине новогодних праздников стоит ждать похолодания. Начиная с четвертого января температурный фон будет меняться. По предварительным расчетам температура опустится ниже нулевой отметки и днем, и ночью, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Уходящий декабрь поставил в Москве погодный рекорд – он оказался самым снежным за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд был установлен в 1981 году: тогда в декабре выпало 111,5 миллиметра осадков, сообщает РИАМО.