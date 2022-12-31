Плюсовая температура и небольшие осадки ожидаются в Москве 31 декабря 2022 года

Гидрометцентр: плюсовая температура и небольшие осадки ожидают москвичей 31 декабря 2022 года Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве днем 31 декабря ожидается температура воздуха от одного до трех градусов тепла. Также местами возможны небольшие осадки, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет юго-западный и западный от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке в 748 миллиметров ртутного столба.

Ночью в Москве будет около нуля градусов и также возможны небольшие осадки. Ветер может немного усилиться до 6-11 метров в секунду.

На протяжении всего дня 31 декабря в столице будет облачная погода и гололедица на дорогах.

Ранее KP.RU писал, что «желтый» уровень погодной опасности в Москве продлили до вечера второго января. Причиной стала гололедица на дорогах и тротуарах, которая таит в себе опасность для жителей столицы.