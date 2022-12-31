Разрешение на возврат эвакуированных авто в Москве можно получить по четырем адресам в новогодние каникулы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В дни новогодних каникул в столице можно получить разрешение на возврат эвакуированных автомобилей в четырех пунктах Московской административной дорожной инспекции. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Работающие пункты располагаются по адресам: проезд Одоевского, владение 3, проезд Энтузиастов, владение 3, Вагоноремонтная улица дом 4а, улица Дубовая Роща, владение 3.

Три первых пункта, расположенных на спецстоянках, работают в круглосуточном режиме, а четвертый открыт с 10:00 до 22:00.

После получения разрешения автомобиль можно забрать в любое время суток, потому что спецстоянки будут работать без изменений графика.

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